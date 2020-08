Sensi d’Estate: in arrivo il "Gala Belcanto" con Marta Torbidoni

Mercoledì 12 agosto alle 21.30 per la penultima serata della XIX edizione della rassegna Sensi d’Estate organizzata dal Museo Tattile Statale Omero, il soprano Marta Torbidoni si esibisce con la FORM Opera Ensemble in “Gala Belcanto”, le più belle arie d’opera italiane di Verdi e Puccini.

Marta Torbidoni, cantante di straordinaria bravura che sta calcando importantissimi palchi nazionali ed internazionali, ci incanterà intonando arie d'opera famosissime come "D'amor sull'ali rosee" da Il Trovatore o "Un bel dì vedremo" da Madama Butterfly, accompagnato dalla Form Opera Ensemble (flauto, clarinetto, violino, violoncello e arpa). Presenta Claudia Cesti.

Le elaborazioni musicali sono curate da Michele Scipioni. Lo spettacolo gratuito si svolge nella Corte della Mole Vanvitelliana ed è realizzato dal Museo Omero e dalla FORM Fondazione Orchestra Regionale delle Marche in collaborazione con l'associazione Amici della Lirica "Franco Corelli" Ancona.

La prenotazione è obbligatoria al numero 3355696985 (cell. e whatsapp) con assegnazione del posto a sedere. Si può prenotare dal giovedì alla domenica con il seguente orario dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 e il lunedì dalle 10 alle 13 per il solo spettacolo del mercoledì successivo. Prima dello spettacolo dalle ore 20 sarà possibile degustare ottimi apericena in tema con la serata preparati dal MicaMole!, il bar della Corte, gestito dalla Cooperativa Sociale "Lavoriamo Insieme" di Loreto. Prenotazione obbligatoria al numero 327 91 48 137. Fino alle ore 24 sono visitabili le sale del Museo Omero e la MOSTRA TOCCAR CON MANO I LONGOBARDI ad ingresso libero. La mostra permette di esplorare tattilmente i modellini dei sette monumenti con i relativi contesti territoriali del sito seriale "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere 568-774 d.C." In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso l’Auditorium “O. Tamburi” all’interno della Mole.