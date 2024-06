Senigallia scalda i motori, al via il Raduno Europeo Harley Davidson: come cambia la viabilità

Dal 6 al 9 giugno Senigallia diventerà la capitale europea di tutti gli harleysti. Decine di migliaia i motociclisti che sgaseranno tra le vie della città. Un incontro “aperto a tutti” e gratuito in cui gli appassionati di motociclismo attraversano l’Europa per ritrovarsi. Si tratta di un’occasione unica per coloro che hanno intenzione di esplorare nuove strade e percorsi e partecipare al tempo stesso ad un iconico festival motociclistico con musica dal vivo, intrattenimento, cucina italiana e shopping.

Il raduno vedrà coinvolto tutto il centro storico; dalla Rocca Roveresca a Piazza Garibaldi. Una mostra a cielo aperto l’”Expo Harley-Davidson” si estenderà da Via Portici Ercolani fino al Lungomare Alighieri. Piazza del Duca sarà invece il punto di partenza per i Demo Ride, prove su strada gratuite e per i giri adventure con la Pan America 1250. In collaborazione con l’autorevole academy italiana di Adventuring Touring “Di Traverso-Adventouring”, i visitatori potranno partecipare a un’esperienza di guida di mezza giornata su strada affrontando alcuni dei migliori percorsi su strade bianche della zona. Gli amanti dell'avventura saranno raggiunti al rally anche dal pilota d'élite della Dakar, Joan Pedrero, entrato nella storia concludendo la quindicesima edizione dell'Africa Eco Race in sella a una Harley-Davidson Pan America 1250. Presso i giardini della Rocca Roveresca sarà possibile trovare il merchandising ufficiale e le concessionarie Harley-Davidson di tutta Europa. In Piazza Garibaldi, piazza centrale della città, si troverà il palco principale della manifestazione dove per tre sere sono state organizzate serate di spettacoli musicali che vedranno esibirsi headliner e artisti italiani e stranieri, mentre durante il giorno la zona verrà adibita per l’esposizione di moto d’epoca e custom, il Muro della morte.

Parcheggi

Chi proviene da nord

Parcheggio Ccentro Commerciale Il Maestrale

Parcheggio SS Adriatica Nord, 160

Parcheggio Villa Torlonia

Chi proviene da sud

Parcheggio Ciarnin

Parccheggio Ciarnin 2

Parcheggio Ciriachi

Chi proviene da territori interni

Parcheggio Borgo Bicchia

Parcheggio Centro Commerciale Il Molino

Divieto alle biciclette anche condotte a mano e risciò nell'area della manifestazione per tutta la durata dell'intervento. Sabato 8 mattina divieto di percorrenza sulla pista ciclabile di via Portici Ercolani, Lungomare Marconi, Alighieri e Da Vinci fino al Luna Rossa.