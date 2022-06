Senigallia ospita la prima data delle selezioni di Miss Italia

Il prossimo fine settimana Senigallia si prepara ad accogliere i primi eventi che si svolgeranno nelle piazze appositamente allestite.

Questa sera, alle ore 21.00, in Piazza Garibaldi, “Lo Sportivo dell’Anno”, giunto alla 24°esima edizione, aprirà il lungo elenco delle manifestazioni in programma per il mese di Giugno feel the tune. Una carrellata di sportivi che si sono particolarmente distinti durante tutto l’anno tra i quali, un’apposita commissione, ha scelto i primi tre classificati. Un programma intenso, impreziosito dalle esibizioni delle ginnaste della Polisportiva Senigallia.

Domani sabato 11, a partire dalle ore 19.30, Piazza Roma, Piazza Saffi, Piazza del Duca e Foro Annonario ospiteranno Soundaround un format di mini concerti di strada con band che spaziano dalla musica Rock’n’Roll, folk, afro, country, funky e bluegrass, alla musica anni sessanta, popolare e sudamericana. Per le vie del centro si esibiranno i MIWA e il Carillon vivente. Una serata per soddisfare un’ampia platea di gusti musicali.

Domenica 12, sempre in Piazza Garibaldi, alle ore 21.30, la prima data delle selezioni di Miss Italia. Verrà eletta Miss Senigallia che parteciperà alla selezione finale di Miss Marche. Madrina della sera l’attuale Miss Italia in carica, Zeudi Di Palma.