FSK e Greg Willen: il Mamamia apre i concerti con la gang trap

Al Mamamia di Senigallia arriva il primo live estivo della stagione. Sabato 25 luglio a Senigallia andrà in scena un super live per i veri amanti della musica trap. Sul palco la crew FSK e Greg Willen. Apertura porte ore 21:30, inizio concerto ore 22:30. Prevendite disponibili online a 16,50 euro nei punti vendita Ticketone e Ciaotickets. La FSK è una crew trap della basilicata, composta da tre membri e un produttore fidato: sono Taxi B, Sapo Bully, Chiello FSK, insieme a Greg Willen. Il gruppo, inoltre, in diverse occasioni ha fatto discutere per i loro testi che inneggiano a droghe, alcool e vita rock and roll.

Dopo il concerto si continua a ballare sotto le stelle, nei 10 mila metri quadrati di giardino. Nell’ambiente house dj David Scaloni e Klen, nell'ambiente hip hop Frankie di Palma, Mat, Nich, l'animazione di Nueva Era e la voce di Mr Kevin. Nell’ambiente afro Fabrizio Fattori, Tium e Jaco, nell'ambiente rock Andrea Mercurio e Smarg e nell'ambiente trash La Regina.