Senigallia concerti: presentato il programma. Si parte il 27 novembre con Back to Bach

Il Comune di Senigallia e l’Associazione Culturale LeMuse, soggetto accreditato al Ministero della Cultura, con il sostegno della Regione Marche, presentano SENIGALLIA CONCERTI, una nuova rassegna musicale al Teatro La Fenice di Senigallia, con una data in Cattedrale. La direzione artistica affidata al Maestro Federico Mondelci propone musica classica, jazz e contemporanea declinata nelle varie tendenze che caratterizzano il panorama culturale internazionale. Sei appuntamenti dal 27 novembre al 12 marzo 2023.

Un viaggio musicale che parte dalla tromba di Paolo Fresu per concludersi con il violino di Anna Tifu, tra i più importanti interpreti mondiali del loro strumento, passando dalla grande energia vocale di The Washington Gospel Singers, non dimenticando di festeggiare il Natale con un concerto dedicato alla pace e il connubio con la danza, con il tango argentino di Astor Piazzolla e la presenza sul palco ballerini amati dal pubblico come Anbeta Toromani. A inaugurare la stagione sarà Paolo Fresu il 27 novembre ore 18 con Back to Bach. «La nostra presenza a Senigallia assieme ai Virtuosi Italiani - ha detto Paolo Fresu - assume un significato speciale, in relazione ai fatti che hanno devastato la città. Musica è sinonimo di solidarietà e poesia, e il linguaggio dei suoni è sempre capace di unire e connettere cuori e pensieri oltre che ricostruire luoghi e coscienze. È con questo spirito che condivideremo, assieme alla Città, il barocco antico e contemporaneo in chiave jazz di Back to Bach», il messaggio che il grande musicista ha inviato in occasione della presentazione di SENIGALLIA CONCERTI. Per l’appuntamento del 4 dicembre alle ore 19.00 la location sarà la Cattedrale di San Pietro Apostolo di Senigallia per Bagliori di Pace, concerto ad ingresso gratuito con il Coro polifonico “Città di Tolentino” e l’Italian Saxophone Quartet. Il Concerto di Natale con The Washington Gospel Singers sarà l’occasione per vivere con ancora più intensità il pomeriggio del 25 dicembre Per l’anno nuovo saranno tre le date da non perdere del cartellone SENIGALLIA CONCERTI. Il 26 gennaio alle ore 21 uno spettacolo di balletto eseguito con musica dal vivo dal titolo Preludes. L’Omaggio ad Astor Piazzolla andrà in scena la sera del 4 febbraio. Gran finale con Anna Tifu e il suo Stradivari, accompagnata dal pianista Romeo Scaccia, alle ore 18 del 12 marzo.

Infoline sui biglietti ai numeri 071.7930842 e 335.1776042, al sito www.fenicesenigallia.it e scrivendo all’indirizzo email info@fenicesenigallia.it, vendita online su www.vivaticket.it. Il cartellone è stato presentato durante la conferenza stampa organizzata nella sala Giunta del Comune di Senigallia. «La musica unisce e fornisce un linguaggio comune - dice il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti - per questo siamo orgogliosi di poter sostenere e promuovere il programma Senigallia Concerti, che porta sulle scene nella nostra città spettacoli di importanza internazionale. Non solo un’occasione per iniziare un percorso di crescita e conoscenza musicale, ma anche un appuntamento possa diventare un polo di attrazione nella stagione invernale verso Senigallia da tutta la regione e non solo».

IL PROGRAMMA

27 novembre ore 18.00 – BACK TO BACH

Grande avvio con PAOLO FRESU, un incontro inedito tra Bach e il jazz che lambisce il mondo della grande musica del XX secolo, proponendo una fusione perfetta del suono della tromba e del flicorno di Paolo Fresu con la dimensione barocca e classica dei VIRTUOSI ITALIANI, un’orchestra da camera considerata tra le compagini più prestigiose del panorama italiano.

4 dicembre ore 19.00 c/o Cattedrale di San Pietro Apostolo – BAGLIORI DI PACE

Al Duomo di Senigallia concerto con il CORO POLIFONICO “CITTÀ DI TOLENTINO” e l’ITALIAN SAXOPHONE QUARTET guidato da Federico Mondelci. Un concerto aperto alla cittadinanza per intonare una potente invocazione di pace. INGRESSO LIBERO

25 dicembre ore 18.00 – CONCERTO DI NATALE

Pomeriggio di Natale al Teatro La Fenice con il concerto Gospel del THE WASHINGTON GOSPEL SINGERS. Un repertorio che affonda le radici nella buona novella del Vangelo, arricchito con basi ritmiche blues e rhythm and blues per un’atmosfera unica di spiritualità e gioia.

26 gennaio ore 21.00 – PRELUDES

Musica e danza in un sensazionale spettacolo di balletto eseguito con musica dal vivo. Tre straordinari ballerini amatissimi dal pubblico italiano, Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzales, interpretano le coreografie di Massimo Moricone. Preludes è una produzione in cui musica e danza pura si fondono per dar vita a uno spettacolo raffinato ed emozionante costruito intorno al ‘preludio’, una delle forme musicali più frequentate nel repertorio pianistico. COSTANZA PRINCIPE, giovane e già affermata pianista, esegue le note più intense di Bach, Chopin, Debussy e Rachmaninov, esibendosi live con un emozionante contrappunto danzato.

4 febbraio ore 21.00 – OMAGGIO AD ASTOR PIAZZOLLA

Il tango argentino in un intenso omaggio a uno dei più importanti esponenti della musica del XX secolo. Uno incontro musicale tra il sassofonista FEDERICO MONDELCI, il bandoneonista FABIO FURIA e la Marche Festival Orchestra, che insieme ai ballerini MARGARITA KLURFAN e WALTER CARDOSO interpreteranno alcune tra le più toccanti e suggestive pagine del grande maestro.

12 marzo ore 18.00 – ANNA TIFU E IL SUO STRADIVARI

Appuntamento conclusivo di SENIGALLIA CONCERTI con la violinista ANNA TIFU, considerata dalla critica internazionale una tra le più grandi interpreti mondiali del repertorio violinistico. Dotata di eccezionale tecnica e bellezza di suono, eseguirà brani di grande virtuosismo accompagnata dal pianista Romeo Scaccia: la Ciaccona di Bach, la Ciaccona di Vitali, Tzigane di Ravel e Fantasia sui temi della Carmen di Bizet di Sarasate.

