Alla scoperta del "gomito sul mare": il Lazzaretto e il museo Omero

Un'escursione per scoprire tutti i segreti della città dorica. Si legge nel programma: «Scopriamo insieme, durante una visita guidata, la città di Ancona, l’Ankon dorica, la città dei 2 soli dove il sole sorge e tramonta sul mare.

Cominceremo la nostra visita dalla bellissima cattedrale romanica di San Ciriaco, alla sommità del Colle Guasco, e proseguiremo fino ai resti dell’Anfiteatro romano, costruito in epoca imperiale. Continueremo ammirando Palazzo Ferretti, Piazza Stracca e Piazza San Francesco».

Prosegue: «Dopo aver superato il bel cortile del Palazzo del Governo, arriveremo nell’elegante “Piazza del Papa”, il salone mondano della città. Non mancherà un passaggio alla bellissima Chiesa “merletto” di Santa Maria della Piazza, e attraverso via della Loggia, arriveremo in Piazza della Repubblica dove s’innalza lo storico Teatro delle Muse. Dopo un’eventuale pausa caffè in uno dei bar di “corso vecchio”, corso Mazzini, proseguiremo costeggiando il porto fino all’importante Lazzaretto della città, la “Mole vanvitelliana”, costruito nei primi decenni del ‘700 dall’importante architetto Luigi Vanvitelli e dopo averne scoperto la storia e gli aneddoti, andremo a visitare l’interessante Museo Omero, allestito permanentemente nei suoi locali: si tratta di un museo tattile per i non vedenti e ipovedenti, con la riproduzione delle più importanti opere d’arte e monumenti del mondo».