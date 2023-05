La scienza a portata di bambino: arriva lo Science Day targato Rainbow

LORETO - Sabato 13 maggio sarà un giorno speciale alla Liberi Reggiomonte International School. I bambini con le loro famiglie potranno partecipare al “Science Day”, il primo evento aperto al pubblico organizzato dalla scuola creata da Iginio Straffi all’interno della Rainbow a Loreto. Un’iniziativa unica dove i partecipanti potranno scoprire, divertendosi, il mondo della scienza insieme al Professor Vincenzo Schettini de La Fisica che ci piace.

Dalle 9.30 alle 12.30, le insegnanti della scuola coinvolgeranno i partecipanti con laboratori didattici che stimoleranno la creatività dei più piccoli facendoli immergere nell’universo della scienza. Schettini terrà la sua famosa lezione, “La fisica che ci piace”, che prende il nome dai suoi canali social nei quali divulga nozioni di fisica appassionando i suoi quasi 3 milioni di follower, grazie ad un metodo di insegnamento all’avanguardia, basato sul ragionamento e sull’indagine di situazioni reali alla portata di tutti. L’evento è gratuito, i posti sono già esauriti ma è stata aperta una lista di attesa, le prenotazioni su www.liberireggiomonte.com

La Liberi Reggiomonte International School, fortemente voluta da Iginio Straffi, è stata inaugurata nel 2017 nella sede Rainbow a Loreto, ed è inserita in una struttura sostenibile di 1000 mq. Una scuola speciale dove multidisciplinarietà, bilinguismo, avvicinamento al mondo dell’arte, della scienza e della tecnologia (senza mai trascurare il gioco), sono i pilastri per una formazione equilibrata, e dove vengono forniti strumenti per costruire la propria identità e autonomia, senso critico, scelte responsabili, aiutando a maturare capacità di convivenza, solidarietà e accettazione delle diversità. La scuola ha deciso di offrire al territorio la lezione del Prof. Schiettini al Science Day in quanto, come lui, è una realtà unica e all’avanguardia nel mondo dell’educazione e promuove un approccio e un metodo di apprendimento in linea con un mondo in continua evoluzione.

Programma

Questo il programma del “Science Day” di sabato 13 maggio.

Dalle ore 9.30 Laboratori didattici e creativi alla scoperta del mondo della scienza con insegnanti qualificate. Scienze: i bambini diventeranno dei piccoli investigatori alla ricerca delle conclusioni di un quesito scientifico, mettendosi all’opera durante un esperimento esplorando e toccando con mano i fenomeni scientifici; Drama: i bambini saranno i protagonisti di una vera e propria “danza spaziale” dove si cimenteranno in coreografie divertenti mettendosi alla prova seguendo indicazioni in lingua inglese: l’attività motoria associata alla musica è alla base delle attività teatrali che aiutano i bambini a sviluppare la fiducia nelle proprie capacità, l’autostima oltre che la coordinazione, il lessico e la dizione; Storytelling: Maestre madrelingua inglesi coinvolgeranno i bambini con una lettura ambientata nello spazio; la lingua inglese è vissuta come una ‘full immersion’ per promuovere un bilinguismo naturale; Coding: i bambini seguendo le indicazioni delle insegnanti dovranno posizionare diversi oggetti in una griglia vuota per coding, imparando così le basi della programmazione informatica. Arte: i bambini potranno esprimere la loro fantasia e creatività dipingendo all’aperto sul vetro e su strutture verticali tramite innumerevoli materiali artistici messi a loro disposizione;Sensory: i bambini affronteranno un percorso sensoriale formato con materiali di diverse consistenze (acqua, terra, sabbia, paglia.....) che stimoleranno la capacità di percezione, la curiosità e la loro manualità.



Alle ore 11.00 esperimento sul tema della densità realizzato dai bambini della scuola con il Professor Schettini

Alle ore 11.30 lezione “La fisica che ci piace” tenuta dal noto influencer

SCIENCE DAY presso LIBERI REGGIOMONTE INTERNATIONAL SCHOOL

Quando: sabato 13 maggio, dalle ore 9.30

Dove: Liberi Reggiomonte International School presso Rainbow - Loreto (AN), Via Brecce

Evento Gratuito. Posti esauriti, con possibilità di inserimento in lista d’attesa

Info: www.liberireggiomonte.com e 071 75067200