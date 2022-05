L’orgoglio delle frazioni, il sindaco Mancinelli alla presentazione del libro “Sappanico”

ANCONA- Grande successo la presentazione avvenuta lo scorso sabato 14 maggio al circolo Pro Sappanico. Il libro “Sappanico, storia recente di un paesino anconetano, scritto dal sappanichese Marco Marconi, ha interessato così tanta gente al punto da esaurirne le copie a disposizione. Sarà, a brevissimo, effettuata una ristampa per soddisfare le ulteriori richieste ricevute: chi ne desiderasse una copia si potrà rivolgere al circolo Pro Sappanico o direttamente all’autore, rintracciabili su Facebook.

Il contributo rimane fissato in 10 euro, il ricavato servirà alla copertura delle spese sostenute e, eventualmente, a finanziare altre iniziative culturali del circolo. Il presidente del circolo “Pro Sappanico” Fiorenzo Pistelli e l’autore Marco Marconi hanno ringraziato tutti i presenti all’evento, sappanichesi e non, in particolare la sindaca Valeria Mancinelli che ha voluto così rendere omaggio alla frazione di Sappanico. Presenti anche l’assessore Stefano Foresi e il consigliere Tommaso Sanna.