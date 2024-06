"Sappanico&Brace": al via la prima iniziativa per animare le frazioni

ANCONA- Sabato 15 giugno, dalle 17:00 alle 20:00, a Sappanico va in scena “Sappanico & Brace”, un’iniziativa dell’Associazione Anti Degrado, in collaborazione con “Antica Macelleria Italiana” e con il patrocinio del Comune di Ancona. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è gratuito. Sarà un momento conviviale per fare aggregazione gustando carni cotte alla brace. La merenda è la prima delle iniziative organizzate dall’Associazione in collaborazione con le attività commerciali di Ancona per animare le frazioni nei mesi estivi. Un primo passo anche per un progetto più grande: la spesa a domicilio nei borghi.