"Sapere d'estate", appuntamento con la cultura in piazza: si parte con Ulisse

FALCONARA - Il lungo viaggio di Ulisse verso Itaca è protagonista del primo appuntamento con ‘Sapere d’estate’, la rassegna culturale del Comune di Falconara avviata nel 2015 e ospitata in piazza del Municipio. «Partenze e ritorni: viaggi tra musica e parole» è il titolo dell’incontro, che si svolgerà mercoledì 19 luglio alle 21.15. La giovane professoressa Cecilia Cozzi, docente di lingua e letteratura greca presso l'Università del Kansas, racconterà il viaggio di Ulisse tramite immagini, dipinti e anche porzioni del testo di Omero, che permetteranno di caratterizzare i personaggi del poema omerico. Gli interventi saranno alternati a momenti musicali: il Maestro Martina Giordani accompagnerà al pianoforte il baritono Davide Bartolucci in un excursus storico dalla Grecia antica al Risorgimento italiano. Saranno proposti brani strumentali e operistici, molti dei quali ottocenteschi, per sottolineare la figura del viandante, dell’esule, attraverso diverse sensibilità, con prevalenza del Romanticismo. Un modo per affrontare il tema del viaggio accogliendo diverse ispirazioni e gusti musicali.

L’incontro si concluderà, come accadeva nelle edizioni pre-Covid, con un breve momento conviviale, per continuare la discussione e il confronto in una chiave più informale. «Sono felice che torni questo appuntamento dell’estate falconarese nella sua versione originale – dice l’assessore alla Cultura e al Turismo Marco Giacanella –. ‘Sapere d’estate’ è una formula molto apprezzata dal pubblico, perché grazie a giovani e affermati professionisti viene offerta una visione della storia molto accessibile, in grado di appassionare, per trascorrere una piacevole serata ricca di spunti».