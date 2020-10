Il Folle Volo: cena spettacolo con il Teatro del Sorriso

Al Santa Monica venerdì 16 ottobre arriva lo spettacolo della compagnia Teatro Del Sorriso, dal titolo Il Folle Volo. Cena e spettacolo da non perdere che prende il via alle 20 con un prezzo di 25 euro. Con la partecipazione di: Giampiero Piantadosi, Eva Ricciardi, Sergio Armani, Riccardo Rossi, Ettore Budano e Annarita Sordoni. Lo spettacolo racconta la follia di sei storie, sei monologhi a più voci legate da questo tema così delicato e universale. Personaggi in equilibrio sulla linea sottile che li separa dall’abisso, vittime e carnefici, ognuno con le sue ragioni e la sua dolente umanità.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni: 0712862577 o via whatsapp al numero 3518846706.