Sanità Osimo e Valmusone, se ne parla in una tavola rotonda

OSIMO - Quale futuro per la Sanità ad Osimo e nella ValMusone? Se ne discuterà Venerdì 14 Luglio alle ore 18 presso la “Sala Mosca” ex Cantinoni, in un incontro pubblico organizzato dal PD Osimo che avrà tra i suoi relatori Claudio Maria Maffei (esperto di sanità) e Franco Pesaresi (Network Non Autosufficienza).

«Liste d’attesa infinite, mancanza di medici e infermieri, carenza di risorse: sono questi alcuni dei problemi che attanagliano il Servizio Sanitario Nazionale. Nelle Marche la contro-riforma sanitaria del Governo Acquaroli ha moltiplicato le nomine dirigenziali (producendo più costi), senza produrre alcun beneficio in termini di diritto alla salute dei cittadini. Emblematica la situazione ad Osimo, dove verrà spostato il Poliambulatorio in una struttura privata a pagamento, dove non è arrivato neanche un euro dai fondi del PNRR, dove la Regione non ha previsto l’Ospedale della Comunità- scrive in una nota il Pd- di questo e di molto altro si parlerà anche con i consiglieri regionali del Partito Democratico Maurizio Mangialardi (Capogruppo e Relatore del PSSR) e Romano Carancini (Vicepresidente della Commissione Sanità). Interverrà il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni e la Segreteria del PD Marche Chantal Bomprezzi. Coordinano l'incontro Cristiano Pirani e Saura Pirani (segretario e vicesegretaria PD Osimo)».