San Valentino, la sera più dolce si festeggia alle Grotte

Per la festa degli innamorati le Grotte di Camerano si vestono di rosso. «In una atmosfera intima e misteriosa le guide della Cooperativa Opera accompagneranno i visitatori alla scoperta della città sotterranea con un dolce omaggio di benvenuto».



Le Grotte di Camerano sono un complesso sistema ipogeo che si snoda sotto il centro storico della città; di antiche origini sono oggi uno dei siti turistici più importanti del territorio del Conero. Impiegate come rifugio dalla popolazione di Camerano durante la II Guerra Mondiale hanno avuto diversi utilizzi nel corso dei secoli, da cantine a luoghi di riunione e di culto.

Aperte il sabato e la domenica per tutto il periodo invernale, in occasione del weekend di San Valentino saranno visitabili anche in orario serale. Prenotazione obbligatoria. Per maggiori informazioni e prenotazione al numero 071/7304018 e indirizzo email info@turismocamerano.it.