San Settimio, alle porte la tombola online: ecco come partecipare

Mercoledì 22 settembre torna la tradizionale Tombola di San Settimio con estrazione dei numeri a partire dalle ore 20,30 in modalità on-line, come avvenuto lo scorso anno.

La Tombola, per il Dcm in vigore rientra tra gli eventi in presenza e quindi, causa Covid, ancora non ci sono le condizioni per portare 4000/4500 persone in piazza. Già da alcuni giorni in centro città sono aperti i banchetti per la vendita delle cartelle sempre al costo di euro 2,5 cadauna. Basterà poi collegarsi, mercoledì 22 alle ore 20,30, sulla pagina Facebook dell'Avis di Jesi e seguire l'estrazione dei numeri.

"Al momento dell'estrazione - spiegano gli organizzatori - chiediamo di commentare solo nel caso in cui si è fatta tombola, in modo da agevolare il lavoro di chi controlla. Ci effettua la Tombola, infatti, dovrà scrivere nei commenti la parola "Tombola" con il numero della "cartella" per poi essere richiamato immediatamente.

Le associazioni Avis Comunale e Aido gruppo Walter Bendia di Jesi ringraziano anticipatamente tutti coloro che acquisteranno le cartelle e si augurano che la tradizionale Tombola, dal prossimo anno, ritorni in presenza per non disperdere questo patrimonio ultracentenario".