Ancona by wine, il vino nei salotti del gusto in città: appuntamento con le sinestesie in rosa

ANCONA - Dopo il successo della prima edizione, torna a fine agosto Ancona by Wine – degustare il territorio, uno dei principali eventi dell’estate anconetana, che si svolgerà il 26, 27 e 28 agosto 2022 con mostra mercato, degustazioni ed eventi dedicati, valorizzando tutti i luoghi più significativi della città. Organizzato dal Comune di Ancona, dall’Associazione Italiana Sommellier, patrocinato dal Ministero alle Politiche Agricole e supportato da partner istituzionali, Ancona By Wine promuove la cultura del vino legata al territorio ed è un’occasione per i visitatori, per conoscere le eccellenze della città.

Chi parteciperà a questa manifestazione potrà scegliere il proprio itinerario di assaggi tra le numerose cantine del territorio, partecipare alle degustazioni in luoghi esclusivi, assistere a eventi a tema e concerti. Sono circa 40 i produttori della provincia di Ancona che interverranno ed è prevista anche la presenza di quattro eccellenze eccellenze del territorio di Montefalco. Il programma si articola in quattro percorsi fondamentali: la Mostra mercato con i produttori in Corso Garibaldi, i Salotti del gusto nei luoghi simbolo della città, (dalla Caserma Villarey, alla Mole, alla Terrazza del Museo archeologico); Il vino e l’arte, conferenze e visite guidate al Museo Archeologico e alla Pinacoteca comunale Francesco Podesti; gli appuntamenti con la musica dal vivo che si svolgeranno in piazza Roma, animando il centro città con due gruppi: sabato 27 agosto alle 21,30 BARO DROM Orkestar e domenica 28 agosto alla stessa ora RUMBA DE BODAS.

In occasione di questa manifestazione i parcheggi Cialdini, Traiano, Umberto I e Archi, oltre ad osservare il normale orario di apertura nelle giornate di venerdì e sabato, saranno aperti anche domenica 28, con ingresso dalle 16 alle 23.

Per ulteriori informazioni inviare una email a ancona@aismarche.it oppure telefonare al numero 0712224343.