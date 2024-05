Torna la Settimana del pesce Azzurro. Dal 10 al 15 giugno sarà possibile degustare in nove ristoranti, tra Ancona e Falconara, il menu della salute del cuore. "E’ un pesce povero ma ci rende ricchi di salute" specifica il prof. Roberto Antonicelli, direttore e responsabile della ricerca scientifica dell’Unità operativa di Cardiologia e del centro di Telemedicina all’Inrca di Ancona, docente della scuola di specializzazione in Cardiologia dell’Università Politecnica delle Marche. E’ un cibo a miglio zero, il mare Adriatico ne è ricco e ha un costo alla portata di tutti. Il menu è composto da spaghetti alle sarde, alici scottadito, mezza minerale, un calice di vino e caffè, al costo massimo di 25 euro.

Si può richiedere il menu pesce azzurro ad Ancona da Zenzero, via Villafranca 6/8 tel. 07156166; La Cantineta, via Gramsci, tel. 071202519; La Bottega di Pinocchio, via del Pinocchio 48 tel. 3384440543; Il Pincio, via Circonvallazione 63 tel. 07156672; Gli amici del mare via Mattei tel. 3319693131; Osteria del Pozzo via Bonda 2/c tel. 0712073996; La Botte via Tavernelle 14 tel. 071203031; La Bitta banchina Sauro tel. 0712072869. A Falconara da Nero di Seppia bagni n 3 spiaggia di Falconara marittima tel. 3471564251. Si consiglia la prenotazione. L’iniziativa è organizzata da Cuore vivo onlus in collaborazione con Inrca Ancona