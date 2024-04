Profumi, sapore e le atmosfere internazionali di Food&Drink: appuntamento dal 18 al 20 aprile

ANCONA - Torna il 18, 19 e 20 aprile Food&Drink, l’evento promosso da Confartigianato Imprese di Ancona – Pesaro e Urbino in collaborazione con il Comune di Ancona e con il contributo della Camera di Commercio delle Marche.

Sono 45 i bar, ristoranti e caffè dove si potranno vivere le atmosfere e gustare i sapori della cucina internazionale grazie alla consolidata formula per cui i locali aderenti all’iniziativa proporranno aperitivi, menù e cene a tema e si caleranno nelle atmosfere del Paese scelto in abbinamento. La manifestazione, come ad ogni edizione da oltre 10 anni, si propone, oltre che di offrire un’occasione per cittadini e turisti di vivere Ancona, di mettere in rete gli operatori, principale ‘biglietto da visita’ per chi arriva in città, e renderli protagonisti della valorizzazione dei luoghi cittadini in cui gestiscono le loro attività.

‘Siamo orgogliosi di aver ideato un format come Food&Drink che ad ogni edizione conferma la volontà delle imprese di lavorare in sinergia per la riuscita della manifestazione, ma soprattutto per mostrare il vero volto di Ancona, una città bella e piacevole da vivere sia da parte dei giovani che delle famiglie’, ha detto Marco Pierpaoli, Segretario di Confartigianato Imprese Ancona- Pesaro e Urbino nel corso della conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’Assessore alle Attività economiche del comune di Ancona Angelo Eliantonio e un folto gruppo di operatori che parteciperanno alla manifestazione. Luca Casagrande, responsabile della Confartigianato territoriale di Ancona, ha evidenziato il valore inclusivo di ‘Food&Drink’, un progetto diffuso, che invita le persone a spostarsi e ad andare a scoprire tutta la città, non solo il centro storico.

‘Prevedere eventi settimanali con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, per rendere viva e attrattiva la città capoluogo, era una delle richieste avanzate in campagna elettorale, dunque non possiamo che dirci soddisfatti’, ha spiegato Paolo Longhi Presidente della Confartigianato territoriale di Ancona, sottolineando il valore del confronto e della sinergia di intenti. ‘Food&Drink dà visibilità ad un comparto importante per l’economia e nello stesso tempo punta sulla qualità di ciò che viene servito e che è il risultato del connubio tra scelta delle materie prime e artigianalità delle preparazioni’, ha detto Giulia Mazzarini, responsabile comparto Alimentare di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino.