Il "Festival dei Vincisgrassi" di San Ginesio: un'immersione totale nella cultura marchigiana

Il patrimonio culturale e gastronomico delle Marche prenderà vita in un'esperienza straordinaria il 28 e 29 ottobre a San Ginesio con l'atteso "Festival dei Vincisgrassi". L'evento, alla prima edizione, promette di deliziare i palati con la prelibatezza della cucina locale e di celebrare la ricchezza delle tradizioni culinarie della regione. Il Festival è più di una celebrazione culinaria; è un viaggio multisensoriale attraverso la storia, le tradizioni e l'identità unica delle Marche. I Vincisgrassi, piatto tipico marchigiano, rappresenta una delle pietanze più amate e riconoscibili della cucina locale. Il festival offre un'opportunità unica per i residenti e i visitatori di immergersi in un'esperienza culinaria autentica, assaporando le diverse interpretazioni di questo piatto iconico preparato da abili cuochi locali.

Un Legame Profondo tra Cibo, Tradizione e Identità

Lo stare a tavola va oltre il semplice nutrirsi; è un rito che trascende il tempo e diventa un collante sociale e familiare. Nei cuori e nelle cucine delle Marche, il cibo è un elemento centrale che unisce le persone, celebrando ricorrenze, consolidando rapporti e creando legami di amicizia. I Vincisgrassi, con la sua ricca storia, rappresenta un vero e proprio landmark per il territorio, un ponte tra la memoria emotiva dei residenti e la domanda turistica sempre crescente.

Il Progetto di Certificazione Europea STG: Custodi delle Tradizioni Culinarie

La storia dei Vincisgrassi è una testimonianza di continuità e cambiamento nelle Marche. Attraverso il progetto di certificazione europea STG, la comunità si pone l'obiettivo di preservare e valorizzare questa ricetta, trasmettendo alle generazioni future la ricchezza delle tradizioni locali. I Vincisgrassi diventa così un punto di incontro tra passato e presente, un elemento dinamico che promuove identità, autenticità e coesione culturale.

IL PROGRAMMA

Ricchissimo il calendario di eventi proposti nel weekend: si parte sabato 28 ottobre alle ore 17:00 con l'inaugurazione della Mostra Fotografica: "Raccontadino" al Loggiato dei Lumi, curata da Copagri Marche, un'ode visiva alle radici agricole della regione. Alle 18:00 presso l'Auditorium Sant'Agostino si terrà una interessante tavola rotonda dal titolo "A tavola con i Vincisgrassi": un approfondimento ricco di aneddoti sulla storia e il significato profondo di questo piatto identitario. Tra gli ospiti anche Carlo Cambi, profondo conoscitore della cucina e della tradizione culinaria marchigiana e italiana che non mancherà di stimolare il convegno. A seguire, brindisi e l'apertura ufficiale del festival.

Il momento clou del "Festival dei Vincisgrassi" sarà alle ore 20:00 con "Vincisgrassi Stellati": la cena gourmet a cura dello chef stellato Errico Recanati del Ristorante Andreina di Loreto presso l'Albergo Centrale. I Vincisgrassi, rigorosamente nella ricetta originale, diventano la pietanza sulla quale l'arte culinaria e raffinata di Errico Recanati troverà la massima esaltazione. I posti sono limitati, da prenotare per assaporare il meglio delle Marche a questo link: : https://mymarca.it/esperienze/all-aperto/cena-stellata-dei-vincisgrassi-con-lo-chef-errico-recanati-ristorante-andreina-loreto?event=87

Domenica 29 ottobre la kermesse comincerà alle ore 10:00 con un salutare e curioso Trekking Urbano: Un affascinante percorso attraverso il centro storico di San Ginesio, alla scoperta di angoli nascosti e scorci panoramici. In contemporanea apertura dei Mercatini con i Prodotti Tipici Marchigiani: Un tuffo nelle eccellenze locali al Colle Ascarano, con produttori pronti a condividere le loro passioni.

Tornano i Vincisgrassi da gustare: alle 12:00 apertura dello Street Food al Colle Ascarano e alle 12:30 presso l'Ostello Comunale apertura dello Stand gastronomico, un'occasione per degustare il Vincisgrassi e altri piatti tipici del territorio, a cura dello chef Luca Andreozzi. A seguire, il coinvolgente spettacolo del popolarissimo duo di barzellettieri marchigiano Lando e Dino. Nel pomeriggio spazio ai più piccoli: alle 16:30, al Loggiato ex Comune in via Capocastello, l'Associazione "Tra le Righe" ha preparato tante attività per bambini, dal Cooking Quiz alle letture tattili e laboratori