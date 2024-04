Festival del Gusto a Senigallia: una festa per sviluppare l'analisi sensoriale

Si terrà a Senigallia dal 4 al 6 maggio prossimi il Festival del Gusto 2024, organizzato dall’Associazione FLAVOR culturadigusto. Giunto alla seconda edizione, il Festival del gusto si presenta come un “contenitore” all’interno del quale si svolgeranno attività volte alla divulgazione dell’analisi sensoriale, insegnando al consumatore ad utilizzare efficacemente i propri sensi per riconoscere ed apprezzare i prodotti agroalimentari di alta qualità del territorio ed oltre.

La manifestazione ha caratteristiche uniche: non sarà il solito evento dedicato al cibo e non si tratterà “solo” di mangiare e bere. Gli assaggiatori professionisti, grazie alla conoscenza approfondita dei prodotti, spiegheranno come utilizzare i cinque sensi per cogliere odori, sapori, colori e sensazioni tattili i quali verranno associati a pregi o difetti del prodotto. L’intento è cambiare l’approccio del consumatore, affinché possa riconoscere la qualità per una scelta consapevole. Per l’occasione si si è creata una forte sinergia tra le maggiori Associazioni italiane di assaggiatori, le quali animeranno la manifestazione. Si faranno degustazioni di vino guidati dai sommelier, ci si approccerà a grappe e distillati, si degusteranno birre artigianali, si apprezzeranno mieli, salumi, formaggi, cioccolato, aceto balsamico, pane, olive da tavola, oli monovarietali con assaggiatori esperti e ovviamente la regina della tavola italiana: la pasta. Ben 19 le degustazioni in programma, rivolte sia ai consumatori che ai professionisti, gli eventi riguarderanno sia singoli prodotti oppure più prodotti in combinata. L’elenco completo degli eventi al seguente link: https://www.associazioneflavor.it/festival-del-gusto/.