"In bocca al luppolo", boom di presenze oltre ogni più rosea aspettativa

Un nuovo grande evento per Ancona, in un contesto locale in cui la città cerca di far decollare manifestazioni e vita notturna. “In bocca al luppolo” si candida come la festa della birra della città di Ancona, grazie alla grande risposta di pubblico: organizzato da CNA Ancona con il partner tecnico Slow Food e con il patrocinio e supporto del comune di Ancona, si è concluso domenica scorsa. I numeri hanno pienamente soddisfatto tutti gli organizzatori, che hanno stimato più di 7.000 presenze in 3 giorni. Cinque gli intrattenimenti musicali con il grande successo dei Kurnalcool e la ottima performance dei Green Mussels e dei Royale con Formaggio. Alta anche la partecipazione agli eventi collaterali, con il laboratori di Slow Food “Birra&PesceAzzurro” che ha visto esaurirsi i posti 4 giorni prima dell’evento e il torneo di biliardino “In bocca al luppolo”, organizzato in collaborazione con il circolo Lovercraft di Ancona, che ha visto la partecipazione di 28 squadre.

«Il 2023 ha registrato un salto di qualità della manifestazione – commentano Raffaele Giorgetti e Andrea Cantori, rispettivamente presidente e segretario CNA Ancona – un evento che ha triplicato, rispetto al passato, la superficie espositiva arrivando a 3000 mq. Una scelta come questa ci ha costretti a cambiare location, organizzando l’evento in piazza Pertini. Nonostante i timori del cambio di location, la risposta del pubblico è andata aldilà di ogni nostra più rosea aspettativa. C’è una grande voglia della città di divertirsi e di vivere la città. Questo comporta grandi possibilità economiche per i nostri operatori – concludono Giorgetti e Cantori – che devono sfruttare assolutamente il buon momento della città. E’ evidente che questo comporta il consolidamento di format importanti già presenti (Festa del Mare, Notte Bianca, etc.) e di nuovi eventi. Ci piace pensare che grazie a questa 7a edizione il nostro festival possa essere considerato uno dei format di successo della città, punto di riferimento per il divertimento e l’economia cittadina: Ancona oggi ha ufficialmente il suo Festival della birra».