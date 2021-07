Gusto e sapore in modalità Covid free: la sagra della spuntatura è servita

La sagra oltre il Covid. A Sappanico torna la kermesse dedicata alle amate spuntature, interiora del vitello da latte pepate, salate e grigliate alla perfezione. Un'appuntamento atteso da molti anconetani e non solo che torna in modalità virus free. Infatti sarà possibile gustare il piatto in modalità d'asporto. Si potranno inoltre prenotare vaschette e panini (telefono: 3473482598) dalle 18.30 in poi.

L'evento si tiene 31 luglio e primo agosto e poi ancora il 7 e 8 agosto ed è organizzato dal Circolo Pro Sappanico con il patrocinio dell'Assessorato alla partecipazione democratica.