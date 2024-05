Torna in piazza D'Acquisto la 25a Sagra del Bombetto

Venticinque edizioni sono il segno della continuità e l’impegno che la Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” di Passo Varano e Ponterosso mette nella realizzazione della “Sagra del Bombetto”. Un impegno che è stato costantemente ripagato nelle precedenti edizioni dal numerosissimo pubblico (oltre 4.000 persone nell’arco del Week End) facendo della Sagra l’ormai immancabile appuntamento fisso della prima settimana di giugno per tutto il quartiere Ponterosso e per la città intera. Patrocinata anche questo anno del Comune di Ancona, la manifestazione ha saputo rispondere alle esigenze del folto pubblico transgenerazionale: un ricco programma di eventi per tutte le età ad accompagnare le prelibatezze gastronomiche.