Rossini Opera Festival: il programma si trasferisce in streaming

La sessione autunnale del Rossini Opera Festival, originariamente in programma dal primo al 29 novembre, è stata rimodulata alla luce del nuovo Dpcm che non autorizza la presenza di pubblico all'interno dei teatri durante gli spettacoli. Il programma, in gran parte confermato, prenderà il via sabato 14 novembre alle 20,30 al Teatro Rossini con l'esecuzione di una selezione dei Péchés de vieillesse da parte del pianista Alessandro Marangoni; seguiranno domenica 15 novembre alle 20,30 al Teatro Rossini due vere e proprie rarità, mai eseguite al ROF: la Messa di Milano e il Miserere.

In ottemperanza alle norme anti Covid, i concerti saranno eseguiti senza pubblico e trasmessi in streaming gratuito. Le due produzioni liriche, Il barbiere di Siviglia, messo in scena da Pier Luigi Pizzi andrà in scena come previsto al Teatro Rossini mercoledì 25, venerdì 27 e domenica 29 novembre. Il classico Viaggio a Reims ideato da Emilio Sagi, ripreso da Matteo Anselmi, con gli allievi dell'Accademia Rossiniana 2020, sarà proposto giovedì 26 e sabato 28 novembre al Teatro Rossini. Spettacoli aperti al pubblico, contingentato secondo le norme di sicurezza, se i nuovi decreti lo permetteranno. Altrimenti saranno in streaming gratutio anch'essi