L'arte digitale in tre stanze: arriva "rooms"

Lo spettacolo digitale [rooms]³, spettacolo digitale su piattaforma online al via l'11 aprile. Si tratta di uno spazio virtuale interattivo. Lo spettatore, attraversando le tre stanze virtuali e compiendo delle scelte, attiva e determina in modo unico, frammenti di vissuto: immagini private, emozioni, suoni e parole di esistenze abbandonate che fanno eco nel presente.



La regia è di Francesca Berardi con Laura Pettinelli, Agnese Barucca, Simona Venafro. Progetto ux digitale Francesca Berardi, Filippo Mantoni, Massimiliano Camillucci. Progetto fotografico di Luca Lucci e video di Gianluca Facchini. La produzione è di: Collettivo Collegamenti. Progetto realizzato nell’ambito di Marche Palcoscenico Aperto. I mestieri dello spettacolo non si fermano promosso da Regione Marche e Assessorato alla Cultura e Amat. Per collegarsi basta cliccare sul link dedicato.