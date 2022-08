Allerta meteo, il concerto di Rodrigo d'Erasmo e Roberto Angelini cambia sede

A causa dell’allerta meteo diramata oggi dalla Protezione Civile, il concerto "Nick Drake. Songs in a conversation" di Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini in programma questa sera alla Corte della Mole Vanvitelliana avrà luogo nelll’Auditorium della Mole, con inizio sempre alle ore 21,30. I biglietti restano validi, ma i posti non saranno numerati.

Il concerto di questa sera è il frutto della collaborazione tra Comune di Ancona, AMAT e Yo-Your Opportunity, che vede in programma i concerti di Manuel Agnelli (11 agosto) e Baltimora (30 agosto). Info su www.amatmarche.net e prevendite presso circuito AMAT/vivatiticket.