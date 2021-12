Rock’n’Roll is a State of the Soul, il docufilm co-prodotto dal Summer Jamboree su Rai 5

Venerdì 17 dicembre alle ore 21,15 andrà in onda in prima visione su Rai 5 e RaiPlay nel programma Art Night, il documentario Rock’n’Roll is a State of the Soul, co-prodotto dal Summer Jamboree - Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50 - insieme a Senigallia Città della Fotografia, frutto della omonima mostra ideata e prodotta per il ventennale del Festival nel 2019. Il tema della puntata del 17 dicembre di Art Night - programma di Rai 5 condotto da Neri Marcorè che racconta l’arte come non ci si aspetta - è Muoversi.

Il documentario Rock’n’Roll is a State of the Soul contiene interviste ad alcuni dei fotografi che hanno partecipato all’esposizione - Guido Calamosca, Giuliano Guarnieri, Amedeo M. Turello, Graziano Panfili, Giovanni Cocco, Pippo Onorati - e la partecipazione di Claudio “Greg” Gregori, Jackson Sloan e Peter Ford. (Proprio quel Peter, figlio della star di Hollywood Glenn Ford, che a soli dieci anni comprò il vinile di Bill Haley & His Comets Rock Around the Clock, e lo diede al padre facendolo entrare nella colonna sonora di apertura del film Blackboard Jungle, rendendolo così un successo mondiale dirompente e innescando di fatto una vera e propria “rivoluzione”).