I tipi di Roberto Ciufoli chiudono la rassegna "Finalmente a teatro"

Il Teatro Comunale di Montecarotto (Ancona), si prepara ad accogliere il quarto ed ultimo appuntamento di "Finalmente a Teatro", rassegna teatrale curata dalla Uao Spettacoli, grazie alla preziosa collaborazione della ProLoco, con il Patrocinio del Comune di Montecarotto.



Dopo "I Matti di Dio. Il Messia d'Abruzzo", scritto e diretto da Ariele Vincenti, con Federico Perrotta, affiancato da Andrea D'Andreagiovanni, Massimiliano Elia, Giacomo Rasetti, a seguire "I-Ansia", con I Poi Ve Lo Dico, ossia Marco D'Angelo e Manuel Plini, ed "Anna Karenina. Viaggio in un magone di prima classe", regia di Sandro Nardi, di e con Emilio Celata, ora è la volta di "Tipi", uno spettacolo di e con Roberto Ciufoli a chiudere il cartellone.



L'appuntamento è previsto per venerdì 29 aprile alle ore 21: si tratta di una carrellata di tipologie umane, un esilarante percorso che spazia dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe e al danzatore, mostrando come una particolare caratteristica psicologica condizioni un atteggiamento fisico, un modo di parlare e di scegliere le parole. In "Tipi": "si ride di noi, di questa nostra umanità così fortemente spaesata e confusa" con monologhi, poesie, sketch e balli che rendono lo spettacolo un vero “multi-one-man-show”.



"Ringraziamo davvero per il sostegno la ProLoco e per tutto l'impegno e la dedizione che impiegano per la realizzazione di attività importanti per la comunità; un grazie speciale va anche al Comune che è sempre attento nel recepire le iniziative artistiche e culturali anche in un momento non facile per nessuno. Non possiamo non ringraziare il pubblico che ci ha fatto sentire a casa e ci ha dato fiducia, ed ha fatto emozionare noi, che eravamo sul palco"- commenta l'artista e produttore abruzzese Federico Perrotta a conclusione di "Finalmente a Teatro".



È possibile acquistare già i biglietti chiamando il numero 333.5001699 o attraverso il sito www.ciaotickets.com.