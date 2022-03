La rivoluzione alle nove: spettacolo al Panettone

Indirizzo non disponibile

L'associazione culturale Guenda di Ancona presenta lo spettacolo "La rivoluzione alle nove" in scena al teatro Panettone sabato 30 aprile alle ore 21. Lo spettacolo per la regia di Erika Giorgetti è organizzato in collaborazione con Food Busters odv.

Il biglietto ha il prezzo di 10 euro e per prenotazioni occorre contattare il numero: 3774411873.