Risate, musica e arte: agosto sinonimo di grandi nomi sulla Riviera del Conero

NUMANA- Mercoledì 24 agosto salirà sul palco di Piazza Miramare l'orchestra di fiati "Insieme per gli altri - colonna sonora della solidarietà". L'orchestra, diretta dal Maestro Giampiero Ruggeri, propone un repertorio che spazia dai classici intramontabili alle colonne sonore dei grandi film fino alla musica pop e rock. Giovedì 25 agosto è in programma il tradizionale appuntamento estivo con il coro polifonico "Andrea Grilli" di Sirolo che si esibirà in Piazza del Santuario in un coinvolgente concerto dal titolo The Greatest Show. Venerdì sera, sempre in Piazza del Santuario, ci aspetta il consueto appuntamento con l'arte di strada e il nuovo circo di PerformArt: questa settimana ospiteremo Rulas Quetzal con uno spettacolo di fuoco, musica e percussioni. Sono previste due repliche alle 21.00 e 22.15.

Sabato 27 agosto ci sposteremo a Piazza Miramare in una serata spassosa con il comico di Zelig Fabrizio Fontana e il suo spettacolo "le so tutte!". Fabrizio Fontana è un personaggio camaleontico, colonna portante di Zelig, inviato alle Iene, comico tifoso a 'Quelli che il calcio' e Capitan Ventosa a Striscia la notizia. Tra i suoi personaggi più famosi ricordiamo James Tont e il concorrente Gianmaria Fontana che hanno dato voce ai suoi irresistibili cavalli di battaglia, “Tanananana” e “Le so....tutte!!!”. Domenica 28 agosto, a Piazza Miramare, spazio al divertimento con Remember Disco Dance, DJ set con Antonio Patani, Andrea Falcetelli e Massimo Gigli. Si ricorda che, dove non diversamente specificato, gli eventi iniziano alle ore 21.30 e che l'ingresso è gratuito.