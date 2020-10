Rinascimento marchigiano: 40 opere esposte dopo il sisma. Tutte le informazioni per vedere la mostra

Quaranta opere esposte per la prima volta dopo il sisma nella città di Senigallia. A Palazzo del Duca arriva la terza e ultima tappa della mostra Rinascimento marchigiano. Opere d’arte restaurate dai luoghi del sisma a cura di Stefano Papetti e Pierluigi Moriconi, frutto della convenzione siglata da ANCI Marche e Pio Sodalizio dei Piceni nel 2017, che si sono impegnati in un importante lavoro di recupero delle opere d’arte danneggiate. In collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, sono state individuate per il recupero e il restauro un nucleo di 51 opere marchigiane di proprietà di 17 differenti Enti pubblici ed ecclesiastici delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.

La mostra si può visistare dal mercoledì al venerdì dalle 15,00 alle 20,00; sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00. Costo del biglietto: intero 8 euro; ridotto 4 euro (cittadini dell’Unione europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni e ai docenti delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato; ridotto € 6 soci FAI, Touring Club, Coop Alleanza 3.0, Archeoclub d’Italia, Pro Loco, CNA e Associazione Albanostra - Cassa Mutua G. Leopardi; ridotto 4 euro per gruppi di visitatori con oltre venti paganti; gratuito i cittadini dell'Unione Europea, di età inferiore a 18 anni e per gli iscritti alla Libera Università per Adulti). Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail a: circuitomuseale@comune.senigallia.an.it.