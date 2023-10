Il ritorno di ""riFIOREfici": i volti di Ancona negli scatti di Diego Cafasi

Arriva puntuale anche questo weekend l’evento di riFIOREfici, che gli artigiani e commercianti di Via degli Orefici, coordinati da CNA Ancona, propongono per animare il centro storico di Ancona. Sabato 14 ottobre, a partire dalle 11, sarà visitabile lungo la via e nel salone di parrucchieria di Morena Iobbi (al civico 8), una mostra dedicata ai ritratti di persone (principalmente di Ancona) che il fotografo Diego Cafasi ha incontrato durante la sua vita professionale.

Poi, dalle 16, il fotografo Cafasi sarà disponibile sempre presso il salone di Morena Iobbi per ritrarre chi vorrà essere fotografato. Il ritratto sarà inviato gratuitamente in formato digitale nei giorni successivi; a chi chiederà una stampa su carta fotografica, sarà richiesto un contributo. Il progetto prevede, inoltre, di realizzare una nuova “galleria di ritratti”, per cui chi lo vorrà potrà vedere il suo ritratto nella prossima mostra fotografica che sarà realizzata in via Orefici. Per prenotare una sessione con il fotografo e farsi realizzare il proprio ritratto è necessario inviare un messaggio whatsapp al numero 335 6185973.