La riffa di Natale e le note dei "Voodoo Child": prende vita l'8 dicembre di riFIOREfici

ANCONA - Nell’ambito della programmazione natalizia di riFIOREfici, venerdì 8 si svolgerà lungo la via un concerto del duo “Voodoo Child” composto dalla cantante e musicista Tamar Iberri e dal chitarrista Matteo Amadei, offerto dalla CNA di Ancona ed organizzato in collaborazione con CMA Cantieri Musicali Ancona. Gli artisti si esibiranno a più riprese nel corso del pomeriggio dalle 17,30 alle 19,30, con un programma vario che spazierà dalla musica internazionale blues, funk e latino degli anni ‘70 e ‘80 di artisti come Bob Marley, Santana, Steve Ray ecc, alla musica italiana di artisti come Lucio Battisti e Pino Daniele.

Il concerto sancisce l’avvio della collaborazione tra CNA Ancona, i commercianti della via e l’associazione “Cantieri Musicali Ancona” ormai punto di riferimento per le attività musicali della città dal punto di vista didattico, formativo e concertistico, poiché propone corsi, laboratori, rassegne e seminari, offrendo occasioni di formazione, crescita personale, aggregazione e divertimento in chi coltiva con gioia la passione per la musica.

L’evento dell’8 dicembre contribuirà a condividere questa passione per la musica con chi verrà a visitare via degli Orefici, approfittando di occasioni di shopping di qualità uniche, vista la gamma dei prodotti offerti dagli artigiani e dai commercianti della via, e di una ricca lotteria a premi, la prima “riffa di Natale di via degli Orefici”. Si chiama “di Riffa e di Raffa” la lotteria i cui biglietti saranno offerti gratuitamente nel pomeriggio di venerdì 8 a chi si presenta nei negozi portando una pianta o un fiore, secondo la filosofia green di riFIOREfici. A fine pomeriggio saranno estratti i biglietti vincenti, a cui andranno i premi offerti dai negozianti della via.