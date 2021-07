Remo Anzovino in concerto: alla Mole un viaggio nelle emozioni

La Corte della Mole Vanvitelliana ad Ancona ospita venerdì 23 luglio – su iniziativa del Comune di Ancona con l’AMAT - un concerto speciale per il TAU/Teatri Antichi Uniti dial pianoforte accompagnato dal(voce essenziale delle colonne sonore del Maestro), una serie di musiche estratte dal suo repertorio, in grado di tradurre, in un vero e proprio viaggio immaginifico, le emozioni che le grandi opere dell'arte classica suscitano, eseguendo in prima assoluta alcune delle musiche composte per il film su Pompei, in uscita nella prossima stagione.

Remo Anzovino comincia a suonare il pianoforte da bambino, approfondendo da subito lo studio della composizione e dell’orchestrazione. Considerato dalla critica e dal pubblico uno dei più originali compositori e pianisti in circolazione, nonché il nuovo vero erede della grande tradizione italiana nella musica da film, celebrato con il “Nastro D'Argento 2019 - Menzione Speciale Musica dell'Arte”, Remo Anzovino è uno dei massimi esponenti della musica strumentale (oltre 12 milioni di streams solo su Spotify). Biglietterie circuito Vivaticket (ad Ancona Casa della Musica, ex Bucchi), biglietteria Corte della Mole Vanvitelliana 331 8608346 la sera di spettacolo dalle ore 19.30. Inizio concerto ore 21.30. Il costo è di 11,47 euro.