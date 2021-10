Remake festival: sul palco i Little Pieces of Marmalade

Al via la terza edizione del Salone dell'artigianato e Festival delle Arti e dei Mestieri nell'era digitale. Evento promosso dall'assessorato alle Attività Produttive del Comune di Fabriano, si terrà dal 7 al 10 ottobre 2021, a Fabriano.

Il festival prende il via giovedì alle ore 15.00 presso l'Oratorio della CaritàInaugurazione Mostra Mercato dell'artigianato venerdì alle ore 18.00 piazza Garibaldi con l'accompagnamento della Little Concordia Marching Band.Tanti i laboratori per bambini, Workshop, Incontri B2B, Dibattiti sulle tematiche care a Remake il pianeta terra mai così piccolo grazie alle nuove tecnologie mai così fragile per le sfide che sta affrontando contro i cambiamenti climatici e l'epidemia da Covid-19.



Oltre ai numerosi artigiani che metteranno in mostra i loro meravigliosi prodotti, giovedì 7 alle 21.30 si terrà al teatro Gentile "Concordia" concerto Jazz della Jazz Orchestra & Combo e sabato 9 alle 21 sempre al Teatro Gentile si terrà il concerto straordinario del duo rock di X-Factor "Little Pieces of Marmalade". Per i più social sabato 9 ottobre dalle 15.00 alle 18.00 ci sarà la possibilità di prenotarsi per un incontro con l'influencer del gaming Bellafaccia che incontrerà i suoi fans ai Giardini del Poio.

