Torna la "Regata per la vita": vele spiegate per la solidarietà

Domenica 29 agosto torna la Regata per la Vita organizzata in piena collaborazione dalla Clinica Oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona-Università Politecnica delle Marche, Marina Dorica di Ancona, Club Nautico di Senigallia, dall'armatore Alberto Rossi, in collaborazione con la rete di associazioni di volontariato che operano in ambito oncologico delle Marche “Marcangola”, con la Lega Navale di Falconara Marittima, la Fiv X Zona e la Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona onlus.

Il Ricavato sarà devoluto per progetti in ambito oncologico marchigiano a beneficio dei pazienti e delle associazioni. Partenza da Senigallia alle 12 e arrivo ad Ancona, quindi le premiazioni alle 18 a Marina Dorica.

Motore della manifestazione la Direttrice della Clinica Oncologica Rossana Berardi. Tra i promotori l'armatore anconetano Alberto Rossi.