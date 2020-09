Regata del Conero: la ventunesima edizione col vento in poppa

Ancona e la vela si ritrovano nel forte abbraccio della Regata del Conero, la manifestazione velica più importante del centro Adriatico che raggiunge quest’anno i 21 anni di storia con l’organizzazione della Marina Dorica e la collaborazione del Consorzio Vanvitelli (Lega Navale Italiana, Sef Stamura, Ancona Yacht Club, Assonautica, Club Amici del Mare, Associazione Pescasportivi, Associazione Pesca Sportiva Lazzaretto, Dopolavoro Ferroviario). Il forte desiderio di tornare a regatare in mare degli anconetani, ma anche di equipaggi provenienti da fuori, è testimoniato dall’eccezionale numero di 90 iscritti a tre giorni dal colpo di cannone, che sarà dato alle 11,00 di domenica 27 settembre. Mai nelle edizioni precedenti la Regata del Conero aveva ricevuto così tante adesioni con questo largo anticipo sul termine ultimo delle iscrizioni, fissato alle ore 18,00 del sabato precedente il giorno della manifestazione. La quantità di imbarcazioni e di velisti che parteciperanno alla 21esima edizione della Regata del Conero è quindi destinato a salire.

Il percorso della 21esima Regata del Conero è quello classico, rimasto invariato sin dalla prima edizione del 2000 (quando a vincere fu il 55 piedi Pegaso di Paolo Cori): di fatto un rettangolo, con una lunghezza variabile tra le 8 e le 12 miglia marine, posizionato davanti alla Riviera del Conero e disposto strategicamente lungo l’asse dei venti dominanti della stagione, lo scirocco e il maestrale. La partenza sarà data nel tratto di mare antistante la scalinata del Passetto, per dare modo al pubblico di assistere al grande spettacolo di vele da terra. La flotta navigherà poi lungo la costa per raggiungere la prima boa posta a circa 500 metri al largo della chiesetta di Portonovo. Da qui, gli equipaggi affronteranno un breve bordo di circa 800 metri verso il mare aperto, dove troveranno la seconda boa. Da questo punto, torneranno a navigare parallelamente alla Riviera del Conero, che questa volta scorrerà sulla loro sinistra, in direzione della boa di partenza, girata la quale metteranno le prue verso la linea del traguardo davanti al Passetto. La flotta dei concorrenti sarà suddivisa in dieci raggruppamenti, determinati dalle dimensioni delle barche: la classe delle più piccole comprenderà imbarcazioni con una lunghezza fuori tutto fino a 8 metri, quella delle più grandi vedrà scafi di oltre 18 metri. Inoltre, in base alle loro caratteristiche tecniche, le barche saranno divise in tre categorie: Regata, che sono le barche più tirate con professionisti a bordo; Crociera, ovvero le barche con dotazioni di serie e utilizzo dello spinnaker o del gennaker; Vele Bianche, che sono le barche con equipaggi amatoriali che non usano spinnaker oppure gennaker. I premi assegnati saranno oltre cinquanta. La Giuria compilerà una graduatoria assoluta e poi le classifiche di categoria, basate sugli ordini di arrivo in tempo reale. Al primo arrivato in assoluto sarà assegnato il Trofeo Regata del Conero 2020, poi premi ai primi tre classificati di ogni classe e categoria. Tra i premi speciali che saranno attribuiti, anche una targa ricordo per il circolo velico con il maggior numero di barche arrivate al traguardo. Il Trofeo Challenger “Circoli Nautici Dorici” sarà consegnato al circolo nautico di Marina Dorica che vedrà il maggior numero di barche piazzate nelle prime cinque di ogni classe.

A proposito di premiazioni, il comitato organizzatore della 21esima edizione della Regata del Conero ha varato uno speciale protocollo per rispettare tutte le normative vigenti anti Covid19. Non potendosi svolgere in presenza, lo skipper briefing si terrà online sulla pagina facebook Marina Dorica Ancona. Annullati anche gli eventi collaterali, tra cui la cena spettacolo degli equipaggi. La stessa cerimonia di premiazione si svolgerà con alcune limitazioni che saranno comunicate ai concorrenti durante il briefing. A tutti i velisti sarà ricordato di rispettare il distanziamento sociale, indossare la mascherina, sanificare frequentemente le mani e sarà vietato loro di scambiarsi oggetti. Non ultimo, sarà chiesto di rinunciare alla partecipazione a quanti mostreranno condizioni di salute sospette.