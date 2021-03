L'arte che sopravvive e resiste: concerti underground in streaming

ReEsistere - l’arte che sopravvive, è il titolo di un ciclo di concerti in live streaming nei teatri delle Marche per promuovere lo spettacolo dal vivo dopo un periodo di stop causato dalla pandemia. Nasce dall’esperienza professionale nel settore degli eventi di Ph Underground e Destiny Productions, operanti rispettivamente nel campo dell’audio e del video e dalla passione per la musica che li accumuna. Il format prevede il coinvolgimento di musicisti locali, emergenti e non, impiegati in vari concerti che da un lato offre uno spettacolo fruibile gratuitamente ad un vasto pubblico, dall’altro riattiva il circuito culturale, riaprendo le porte dei teatri.



Il primo appuntamento vedrà l’esibizione del musicista Matteo Scansani, in arte “International Washing Machines”, al Teatro Cortesi di Sirolo domenica 28 marzo. Il concerto andrà in onda in live streaming alle 18,30 sul canale Youtube “ReEsistere - l’Arte che sopravVive” e sulle relative pagine Facebook di International Washing Machines, Destiny Productions e Ph Underground.