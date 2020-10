Red Shoes: il film di Matthew Bourne proiettato al Cinemuse

Spazio a film, spettacoli e progetti internazionali ad Ancona per, A tutta danza, rassegna di nuove creazioni, giovani artisti e prestigiose collaborazioni che Marche Teatro programma da ottobre a dicembre 2020 tra il Teatro delle Muse e il Teatro Sperimentale. Si parte sabato 24 ottobre ore 21,00 al Cinemuse (sala cinema al ridotto del Teatro delle Muse) con la proiezione in première italiana di The red shoes Scarpette rosse di Matthew Bourne tratto dal film di Michael Powell e Emeric Pressburger e dalla fiaba di Hans Christian Andersen, con la musica di Bernard Heårrmann e la direzione d’orchestra di Terry Davies.



Una magnifica interpretazione del classico del cinema come lo ha definito con cinque stelle il The Times, lo spettacolo è stato registrato al Sadler’s Wells di Londra nel gennaio scorso e arriva ora in italia sul grande schermo per la prima volta.

Il balletto è tratto dal grande classico “Scarpette rosse” vincitore di due premi Oscar e inserito dal British Film Institute nella lista dei migliori 100 film britannici del XX secolo, il film del 1948 Scarpette Rosse racconta la storia di Victoria Page, una ballerina ossessionata dalla passione per la danza e dall’ambizione che, nonostante la brillante carriera, vivrà il dramma di dover scegliere tra vita privata e palcoscenico.

Totalmente identificata nella protagonista della fiaba di Andersen, vittima del maleficio delle scarpette rosse, Vicky danzerà fino alla morte.

Il prezzo del biglietto è di 10 euro.