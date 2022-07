Red bull half court: la terza tappa si svolge nel nuovo playground di Ancona

Basket, tanti amici, appassionati e un nuovo playground realizzato con la partecipazione di Red Bull: queste sono le caratteristiche che renderanno il “Silverback Hangar” la nuova casa anconetana del basket 3vs3.

Ancona rimane ancora una volta al centro della scena del basket italiano insieme al Red Bull Half Cout: i ragazzi del team anconetano “Silverback”, capitanati da Leonardo Bartolucci, dopo essersi laureati campioni italiani nel 2021 e aver partecipato alla finale mondiale di Roma, ospitano la nuova tappa di qualificazione nella loro nuova casa, l’HANGAR COURT, il nuovo centro sportivo/culturale e di preparazione atletica nato dando nuova vita ad una struttura industriale e che oggi ospita iniziative dallo streetball, all'arte, alla moda, alla musica ed alla cultura.



«Non mi sembra ancora vero – commenta Leonardo Bartolucci – non nascondiamo che il nostro grande obiettivo era quello di vincere l’edizione mondiale dello scorso anno e poi di regalare alla comunità, con il supporto di Red Bull, un playground che potesse rendere Ancona un punto di riferimento italiano del Basket e del 3vs3. Non vediamo l’ora di ospitare la nuova tappa dell’Half Court nella nostra nuova casa».



Red Bull Half Court è il progetto a cavallo fra sport (il 3 contro 3 è diventata una disciplina olimpica a partire da Tokyo 2022) e responsabilità sociale; infatti, alla base dell'idea ci sono dei progetti?di riqualificazione urbana, finalizzati?alla valorizzazione del territorio e al supporto delle community locali. La grafica del playground HANGAR SILVERBACK è stata ideata dall’artista Gianmarco Olivieri aka “2emme” e realizzata sull’asfalto da Federico Zenobi e Nicola Canarecci del team “Technicalz Studio”.



La terza tappa dell’edizione 2022 del Red Bull Half Court si svolgerà proprio nel nuovo playground di Ancona, precisamente a Camerano. Saranno 16 le squadre maschili e 8 le squadre femminili a contendersi l’ambito posto per la finale italiana di Bologna. Sono 6 le tappe italiane, 5 di qualificazione più la finale: dopo le tappe di Roncade, in provincia di Treviso, e Roma, il 23 luglio è la volta di Ancona. A seguire Rimini il 24 luglio e infine, il 28 e 29 luglio ultima tappa a Bologna: giorno dopo, sempre nel capoluogo emiliano, è in programma la finale italiana nello spettacolare playground dei Giardini Fava. Ad ogni tappa è prevista la partecipazione di 16 team maschili e 8 femminili. 2 squadre a tappa, una maschile e una femminile, avranno accesso alla?Finale Nazionale. Chi vince vola?a settembre in Egitto: sarà Il Cairo ad ospitare la Finale Mondiale.?