Provviste: il club degli ultimi scalda l'autunno

Giovedì 22 ottobre alle ore 19,00 parte la rassegna letteraria “Provviste” realizzata da Casa delle Culture in collaborazione con Libreria Fogola. Durante questo primo appuntamento, che avrà luogo nella Biblioteca di Casa delle Culture, verrà presentato il romanzo “Il club degli ultimi” di Gianluca Ales edito Round Robin.



L’autore nato a Roma nel 1967, dove tuttora vive e lavora per SkyTg24, è stato un inviato per gli esteri e in particolare nelle aree di crisi.

Nel suo romanzo, però, racconta tutt’altro tipo di crisi, una crisi più intima e quotidiana ma non per questo meno impegnativa: quella del rapporto di un padre con il figlio adolescente. Modera l'incontro Simona Rossi. “Il club degli ultimi” narra di generazioni così diverse da sembrare inconciliabili ma che, grazie al ricordo di quelle passioni e insicurezze proprie dell’adolescenza di ognuno, riescono a incontrarsi. Così, attraverso il racconto dei propri sedici anni, il padre riesce a valicare il muro emotivo retto dal figlio adolescente, a fargli comprendere che non è solo e che non lo sarà mai.