Rassegna Anna Bonacci per ricordare la drammaturga falconarese

Giovedì 20 luglio alle 21.30, alla Corte del Castello, torna la rassegna teatrale ‘Anna Bonacci’, organizzata dall’associazione culturale Koinè per ricordare la nota drammaturga di origine falconarese. A partecipare sono compagnie teatrali di tutte le Marche. Il nuovo appuntamento vedrà protagonista la compagnia ‘La Nuova’ di Belmonte Piceno, che metterà in scena la commedia dialettale ‘Lu vaulle’ (Il baule). Il biglietto di ingresso è di 10 euro. L’appuntamento successivo è per il 27 luglio alle 21.30 con ‘Le pillole della felicità’ della compagnia teatrale ‘La Sciabica’ di Marzocca. Sabato 5 e domenica 6 agosto saranno gli stessi artisti dell’associazione Koinè a salire sul palco con l’operetta Acqua cheta. La rassegna si chiuderà giovedì 10 agosto alle 21.30, quando è prevista la premiazione delle compagnie partecipanti con il tributo ai Pooh della band Spring ‘P’ project.

Per raggiungere il Castello di Falconara Alta è attivo un servizio di bus navetta che, in occasione di ogni appuntamento, partirà da piazza Garibaldi alle 20.30, con ritorno sempre in piazza Garibaldi al termine dello spettacolo. Per tutte le informazioni si può chiamare il numero 347 6043522.