Raphael Trepuntozero: spettacolo dedicato al genio Raffaello

Teatro delle isole propone lunedì 26 aprile sul proprio canale Vimeo alle ore 18,00 Raphael Trepuntozero, uno spettacolo sull’arte figurativa dedicato a Raffaello che utilizza linguaggi digitali senza dimenticare la forma tradizionale del teatro ragazzi proposto da Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri promosso da Regione Marche e assessorato alla cultura e Amat.

Lo spettacolo utilizza la tecnica dei pupazzi mossi a vista con la presenza di attori e video e scardina la visione “frontale” a favore di una visione spaziale nuova, “circolare“ che utilizza una ripresa a 360° grazie all’ausilio di una camera per riprese specifica. Raphael Trepuntozero si trasforma così in ”Raphael 360°“ dove l’intero allestimento scenico è ricostruito in uno spazio industriale appositamente preparato per un evento in live-streaming dove lo spettatore potrà agire in maniera interattiva lasciando comunque agli attori il compito di guidare lo svolgimento dello spettacolo stesso.

Nello spettacolo Teatro delle isole celebra il divino pittore urbinate Raffaello Sanzio, mettendo in relazione il mistero delle emozioni che l’opera d’arte suscita con un mondo lontano, futuro “tecnologico freddo e perfetto” fatto di esseri superiori che hanno cancellato la memoria del passato per proteggersi ma che hanno perso la capacità di provare sentimenti. Raphael Trepuntozero è progettato per eseguire al meglio, al pari di una macchina, ogni compito assegnato ma Raphael Trepuntozero è anche diverso, è un piccolo essere poetico e divertente. Nella sua ingenuità, conosce tante cose ma ne ignora tante altre. Un giorno scoprirà qualcosa che sconvolgerà le sue convinzioni, qualcosa che contagerà tutto, producendo cambiamenti inaspettati e irreversibili. L’accesso allo spettacolo è gratuito.