Le Winx e i loro amici sul palco delle Muse per chiedere la pace

ANCONA - Rainbow, la global content company fondata e guidata da Iginio Straffi, offre il proprio contributo all’attuale situazione globale con il live show “Rainbow for peace”, uno spettacolo all’insegna della solidarietà e della pace dedicato al pubblico di tutte le età. Sabato 30 aprile, sul palco del Teatro delle Muse del capoluogo marchigiano, grandi e piccini potranno partecipare ad un eccezionale evento con tutti i protagonisti più amati delle serie televisive firmate Rainbow. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Ancona e in collaborazione con Marche Teatro, e l’incasso sarà interamente devoluto a Medici Senza Frontiere.

L’Evento sarà un’occasione unica per vedere i protagonisti delle property più amate, tutti insieme sul palcoscenico per un evento a favore della pace. Le magiche fate del classico evergreen Winx Club apriranno le danze coinvolgeranno il pubblico in un’avventura sorprendente, poi a far ballare grandi e piccini ci saranno Pinocchio e la piratessa Freeda, gli esilaranti protagonisti di Pinocchio & Friends, la nuova serie ispirata al classico senza tempo di Carlo Collodi che intreccia avventura, comicità e edutainment.

Ci saranno gli amici mici protagonisti di 44 gatti: i Buffycats faranno scatenare il pubblico al ritmo delle canzoni della serie accompagnati da Giada, la protagonista del seguitissimo format Miao Dance Lesson. Non mancherà poi l’energia di Summer & Todd, direttamente dalla nuova serie prescolare in onda su Rai Yoyo, per portare i più piccoli alla scoperta della natura e del rispetto per l’ambiente, e infine arriverà sul palco una magica sorpresa insieme a My passport friends con Lulu Rabbit ed Ace Panda, i simpatici animaletti giramondo che saliranno sul palco… accompagnati dal mago ‘prestigiAttore’ Andrea Paris, vincitore del talent show “Tu Si Que Vales 2020”, secondo classificato ad “Italia's Got Talent 2019”, ospite a numerosi festival di magia internazionali e programmi televisivi, che meraviglierà gli spettatori con i suoi incredibili trucchi.

L’evento conta anche sulla prestigiosa partnership dell’azienda vicentina Alisea con il suo noto brand Perpetua, la matita design completamente riciclata che rispetta l’ambiente. Grazie a Perpetua, sarà possibile tornare a casa con un ricordo speciale dell’evento, la matita tematizzata esclusivamente per l’occasione, e l’incasso andrà interamente a sostegno dell’azione medico umanitaria di Medici Senza Frontiere. Anche Frolla Microbiscottificio di Osimo è partner dell’iniziativa: la realtà marchigiana rappresentativa dell’impegno sociale e inclusivo del territorio sarà presente con il suo Frollabus, presso il quale sarà possibile acquistare i prodotti Frolla e contribuire così alla causa di Rainbow for Peace. I biglietti sono disponibili online su www.vivaticket.com e presso la biglietteria del Teatro delle Muse.