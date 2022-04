Rainbow for peace: lo spettacolo dal vivo con i protagonisti più amati dai bambini

Rainbow, la global content company fondata e guidata da Iginio Straffi, offre il proprio contributo all’attuale situazione globale organizzando il live show Rainbow for peace, uno spettacolo all’insegna della solidarietà e della pace, dedicato al pubblico di tutte le età.

Sabato 30 aprile ad Ancona, sul palco del Teatro delle Muse, grandi e piccini potranno partecipare ad un eccezionale evento dal vivo con tutti i protagonisti più amati delle serie televisive firmate Rainbow. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Ancona e in collaborazione con Marche Teatro, e l’incasso sarà interamente devoluto a Medici Senza Frontiere.

Con uno spettacolo stellare, Bloom, Stella, Flora, Tecna, Musa e Aisha faranno immergere gli spettatori nel fantastico mondo di WINX CLUB, fenomeno globale evergreen che quest’anno festeggia 18 anni. Amicizia, coraggio, impegno, generosità e positività: questo è il mix esplosivo ed essenziale di cui le magiche eroine sono ambasciatrici fin da quando Winx Club entrò nelle case italiane per la prima volta nel 2004.

A far ballare grandi e piccini ci saranno anche Pinocchio e la piratessa Freeda, gli esilaranti protagonisti di PINOCCHIO AND FRIENDS, l’acclamata produzione ispirata al classico senza tempo di Carlo Collodi. Il nuovo Pinocchio di Straffi ricrea il classico nel mondo contemporaneo, intrecciando avventura, comicità, divertimento e educazione.

Per i più piccoli ci saranno Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, i mici più simpatici della tv protagonisti di 44 GATTI, il cartone rivelazione trasmesso in oltre 100 Paesi e in più di 20 lingue che ha conquistato le maggiori reti kids globali con risultati strabilianti. I Buffycats accoglieranno i piccoli fan invitandoli a cantare e ballare al ritmo delle canzoni della serie cantate dal Coro dell’Antoniano di Bologna. Non mancherà poi l’energia degli eroi di SUMMER & TODD L’ALLEGRA FATTORIA, direttamente dalla nuova e irresistibile serie prescolare per avvicinare i più piccoli al mondo della natura e al rispetto per l’ambiente. Ci saranno i simpatici abitanti della Fattoria Raggio di Sole, una squadra imbattibile di amici animali che hanno già conquistato il cuore di bambini e famiglie con il loro ottimismo, allegria e voglia di superare ogni difficoltà tutti insieme. Infine, Lulu Rabbit ed Ace Panda, i simpatici animaletti giramondo di MY PASSPORT FRIENDS, saliranno sul palco con una divertente sorpresa per il pubblico. I biglietti sono disponibili online su www.vivaticket.com e presso la biglietteria del Teatro delle Muse. Biglietti a 15 euro sul sito dedicato.