I ragazzi hanno organizzato un flash mob "pro-movida" sotto le finestre del Comune

ANCONA - Un'iniziativa quella del flash mob "Mo...vida" pubblicizzata sui social che si tiene martedì 5 luglio alle ore 19. L'appuntamento, per chi vorrà, è sotto il Comune in Largo XXIV Maggio. Si legge nel manifesto: «Porta una cassa portatile, uno strumento o qualsiasi altra cosa per far festa. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare». Questa iniziativa vuole essere un'opera di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e dell’amministrazione locale sul bisogno di aggregazione da parte dei giovani anconetani.

La locandina è stata condivisa anche dal consigliere comunale di Altra Idea di Città Francesco Rubini. In un precedente post aveva scritto: «Che dite? È ora di dargli una scossa a questa città? Ci vediamo martedì 5».