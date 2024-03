Presentata la 30ª edizione del raduno European H.O.G Rally: motori accesi dal 6 al 9 giugno

SENIGALLIA - In occasione del raduno Harley Davidson che si svolgerà dal 6 al 9 giugno, si è svolta questa mattina, presso la Rotonda a mare la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Hanno partecipato il sindaco del Comune di Senigallia Massimo Olivetti, l’assessore alla Cultura della Regione Marche Chiara Biondi, Kolja Rebstock Managing Director&Regional VP EMEA, Francesco Vanni Managing Director Italy, Spain and Portugal.

Il sindaco ha sottolineato che l’apertura della stagione estiva con un evento di portata internazionale coinvolgerà non soltanto Senigallia ma in generale tutto il territorio e la Regione Marche. “L’evento appresenta una sfida per la città che sono certo saprà accogliere, con la cordialità che contraddistingue i nostri cittadini, il folto numero di appassionati che parteciperanno alla manifestazione". Kolja Rebstock e Francesco Vanni hanno ringraziato la città di Senigallia: ”Siamo molto emozionati di tornare in Italia dopo 11 anni. Senigallia è la città perfetta ad ospitare il nostro evento. Il centro storico sarà permeato dalla cultura “Harley” e in quattro giorni i nostri associati potranno scoprire i percorsi dell’entroterra marchigiano che ben si presta alle escursioni in motocicletta”. “E’ un evento per tutti ed aperto a tutti i motociclisti e famiglie. Una quattro giorni di intrattenimento curato da DJ Ringo che saprà selezionare le band che si esibiranno sul main stage”.

Anche l’sssessore regionale alla Cultura Chiara Biondi ha espresso molta soddisfazione e ringraziato gli organizzatori per aver scelto la Regione Marche per celebrare la 30ª edizione del famoso raduno European H.O.G Rally. Al termine della conferenza stampa, presso Palazzo Raffello, è avvenuto l’incontro con il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli al quale gli organizzatori hanno illustrato la timeline dell’evento. Il Presidente ha ringraziato gli organizzatori per aver scelto le Marche per questo evento trentennale sottolineando il grande risalto che potrà derivarne non solo per Senigallia ma per tutta la regione grazie alle iniziative che saranno organizzate per i motociclisti.

L’H.O.G Rally Europeo è concepito come un incontro “aperto a tutti” e gratuito in cui gli appassionati di motociclismo attraversano l’Europa per ritrovarsi. Si tratta di un’occasione unica per coloro che hanno intenzione di esplorare nuove strade e percorsi e partecipare al tempo stesso ad un iconico festival motociclistico con musica dal vivo, intrattenimento, cucina italiana e shopping. Il raduno vedrà coinvolto tutto il centro storico; dalla Rocca Roveresca a Piazza Garibaldi. Una mostra a cielo aperto l’”Expo Harley-Davidson” si estenderà da Via Portici Ercolani fino al Lungomare Alighieri. Piazza del Duca sarà invece il punto di partenza per i Demo Ride, prove su strada gratuite e per i giri adventure con la Pan America 1250. In collaborazione con l’autorevole academy italiana di Adventuring Touring “Di Traverso-Adventouring”, i visitatori potranno partecipare a un’esperienza di guida di mezza giornata su strada affrontando alcuni dei migliori percorsi su strade bianche della zona.

Gli amanti dell'avventura saranno raggiunti al rally anche dal pilota d'élite della Dakar, Joan Pedrero, entrato nella storia concludendo la quindicesima edizione dell'Africa Eco Race in sella a una Harley-Davidson Pan America 1250. Harley-Davidson è inoltre lieta di annunciare che anche Deus Ex Machina si unirà ai festeggiamenti in qualità di partner dell'evento, arricchendo il fine settimana con il suo stile esclusivo custom, la sua cultura motociclistica e il suo senso dell'avventura. Presso i giardini della Rocca Roveresca sarà possibile trovare il merchandising ufficiale e le concessionarie Harley-Davidson di tutta Europa. In Piazza Garibaldi, piazza centrale della città, si troverà il palco principale della manifestazione dove per tre sere sono state organizzate serate di spettacoli musicali che vedranno esibirsi headliner e artisti italiani e stranieri, mentre durante il giorno la zona verrà adibita per l’esposizione di moto d’epoca e custom, il Muro della morte.

Il programma musicale è stato curato dal DJ Ringo di Virgin Radio Ringo. I Chapter Guided Tour inizieranno alle ore 9 con partenza da Piazzale della Libertà ed in Piazza Garibaldi i gruppi musicali si esibiranno dalle ore 19. Lo shopping Village, le sperienze Demo e l’Expo inizieranno alle ore 10, Piazza del Duca , giardini Palazzesi, Foro Annonario e Piazza Simoncelli. Nella sola giornata di venerdì 7 giugno saranno in mostra, in Piazza Garibaldi le moto personalizzate del Custom Bike Show. Il programma dettagliato verrà trasmesso successivamente. Nella giornata di sabato 8 alle ore 10.30 è prevista la sfilata delle moto, un cordone che percorrerà il lungomare ed abbraccerà le prime colline senigalliesi. La Polizia Locale emanerà ordinanze specifiche per tutti i giorni della manifestazione per la chiusura al traffico sulle strade interessate dandone ampia diffusione. Un evento di portata internazionale che veicolerà la città e più in generale tutta la Regione Marche in tutto il mondo. Itinerari panoramici, ottima cucina, spiaggia di “velluto” sapranno coinvolgere quanti sceglieranno di trascorrere 4 giorni immergendosi in un’atmosfera unica del suo genere tra musica, mercatini life style tipico del mondo degli “harleysti”. Per l’occasione sarà emesso l’annullo postale e stampata una cartolina che riprodurranno un’immagine a tema della manifestazione.