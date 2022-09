Un raduno di “bassotti”: Ancona pronta ad accogliere gli amici a quattro zampe

ANCONA- Un raduno e una passeggiata che coinvolgerà trenta “bassotti”. Si terrà il 18 settembre nel centro di Ancona l’evento che si snoderà da piazza Cavour fino al Passetto passando per il viale della Vittoria.

“L'iniziativa nasce dalla passione per la sopracitata razza e l'aspirazione di costituire un sodalizio di persone sul territorio animate a condividere tale interesse – hanno reso noto gli organizzatori nel comunicato di presentazione - Circa tre anni fa è stato formato su Facebook un gruppo dal nome "Bassotti delle Marche e dintorni" ed è quindi nato tra i membri del gruppo il desiderio di incontrarsi sul territorio. A tal proposito, si è pensato, come luogo di ritrovo ideale, alla nostra illustre cittadina”

La giornata prevista sarà strutturata con l’incontro alle ore 16 dei partecipanti a piazza Cavour, per seguire con la sfilata lungo il viale della Vittoria. Alle 18 il rientro in piazza Cavour con l’aperitivo presso il The Coffee Way.