Attività per bambini: la web radio per i piccoli "incredibilini"

I bibliotecari di Falconara sbarcano su radio Incredibile per intrattenere i più piccoli: a partire da domani, venerdì 2 aprile, la web radio ospiterà la rubrica ‘Incredibilini’ all’interno della quale si potrà ascoltare un podcast realizzato dal personale della biblioteca comunale di piazza Mazzini, con storie e consigli di lettura per bambini. Per la puntata di domani la storia sarà ‘La zuppa di sasso’.

L’iniziativa è nata da una collaborazione tra il Comune di Falconara e l’Associazione Radio Incredibile, molto attiva sul territorio marchigiano per la promozione di attività culturali, sociali e di educazione. La rubrica è stata realizzata anche grazie alla concessione della casa editrice per l’infanzia Babalibri. I podcast potranno essere ascoltati attraverso il link dedicato.