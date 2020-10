Raccolta delle castagne: tutte le informazioni per staccare dalla città

Una passeggiata tra i boschi tinti d’autunno è la giusta cura per fuggire dalla frenesia della città riscoprendo gli odori e la libertà che solo la natura può fregalare: il 2 novembre passeggiata a Valdicastro nella natura raccogliendo le castagne.

Il costo per l'esperienza della raccolta delle castagne è di 30 euro a testa. I bambini fino ai 3 anni non pagano mentre dai 4 ai 7 anni si paga 7,50euro, dagli 8 ai 11 anni 15 euro e dai 12 ai 15 anni 20 euro. Il costo del biglietto comprende: il ticket d'ingresso per la raccolta e menù degustazione nel ristorante del parco. Per gestire al meglio l’affluenza al ristorante il pranzo della domenica sarà diviso in due turni: dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 14,00 in poi. Si può prenotare direttamente online.