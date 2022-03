Queen at the Opera: lo spettacolo rock-sinfonico ad Ancona

Finalmente sul palco del teatro delle Muse arriva Queen at the Opera. Appuntamento il 14 maggio alle 21.

Uno spettacolo che ha esordito con una tournée internazionale nel 2015 raccogliendo standing ovation e tutto esaurito fino a due anni fa quando ha dovuto fermarsi all’apice del suo successo. Un battito dei piedi all’unisono come un battito del cuore è quello che i Queen avevano promesso al grido di “we will rock you” e che DuncanEventi ha voluto mantenere continuando la leggenda attraverso un omaggio immenso, raffinato ed emozionante. Uno show dove il pubblico è parte integrante di un’esperienza unica. Registri lirici estesissimi delle voci soprano si mescolano al graffiante rock, arpeggi acrobatici della chitarra elettrica si fondono con la dolcezza delicata degli archi, mentre si compongono le voci dei cantanti in un concerto straordinario, senza una sbavatura.

Luci, effetti visivi e orchestra dal vivo completano questo spettacolo che vanta seguaci fedelissimi. Sul palco cinque cantanti e in qualche occasione guest star. Nello spettacolo si rende omaggio ai numerosi spettatori che ritornano a vederlo con nuovi arrangiamenti nella scaletta e qualche novità, fermi restando i brani più popolari dei Queen. Classici senza tempo come We are the champions, Barcelona, Bohemian rhapsody, We will rock you, The show must go on, Radio ga ga, A kind of magic, Under pressure, Another one bites the dust, restano l’asse portante, rivivendo ogni volta nel loro travolgente splendore, grazie alla perfetta fusione sonora, potente ed elegante, che solo la musica sinfonica mescolata al rock dal vivo può generare. Il tutto è impreziosito da un suggestivo visual show, che rende l'atmosfera dello spettacolo ancora più emozionante e coinvolgente. Un successo in crescendo, per una produzione nata ancor prima del film Bohemian Rapsody.

Biglietti disponibili da 39 a 68 euro sul sito TicketOne.